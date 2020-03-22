Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Нильссон объявила о переходе в биатлон

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон объявила, что переходит в биатлон.

«Я планировала бегать на лыжах до следующей Олимпиады и перейти после сезона-2021/22. Но травма заставила меня задуматься, у меня появилось время, чтобы провести пробные тренировки, и я решила, что не хочу больше ждать. Это слишком захватывающе», — приводит слова Нильссон Expressen.

По словам спортсменки, для неё главной сложностью является изучение винтовки. Также она завила, что уже начала тренировать стрельбу. Тем не менее Нильссон считает, что ей удастся достойно выступать в биатлоне.

«Я смогу быть хорошим спарринг-партнёром для биатлонисток, мне есть чему их научить», — добавила она.

Нильссон в этом сезоне снялась с лыжной многодневки «Тур де Ски» после первой же гонки в швейцарском Ленцерхайде. В начале января появилась информация, что шведка восстанавливается после стрессового перелома ребра.

Ранее сообщалось, что Нильссон досрочно завершила сезон из-за травмы.