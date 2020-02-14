Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Нильссон досрочно завершила сезон
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«У меня грустное сообщение: в этом сезоне я в Кубке мира уже не выступлю», — приводит слова Нильссон SVT.
Она отметила, что процесс восстановления идёт хорошо, но при этом она чувствует, что пока ей не стоит излишне напрягаться.
«На тренировках я всё ещё работаю без палок и не хочу рисковать следующим сезоном», — добавила Нильссон.
Нильссон снялась с лыжной многодневки «Тур де Ски» после первой же гонки в швейцарском Ленцерхайде. В начале января появилась информация, что шведка восстанавливается после стрессового перелома ребра.
Ранее норвежские СМИ назвали Александра Большунова одним из сильнейших лыжников в истории.