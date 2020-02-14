Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Нильссон досрочно завершила сезон

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Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон объявила, что досрочно завершила текущий сезон из-за травмы.
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Нильссон досрочно завершила сезон
  • © Carl Sandin/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«У меня грустное сообщение: в этом сезоне я в Кубке мира уже не выступлю», — приводит слова Нильссон SVT

Она отметила, что процесс восстановления идёт хорошо, но при этом она чувствует, что пока ей не стоит излишне напрягаться.

«На тренировках я всё ещё работаю без палок и не хочу рисковать следующим сезоном», — добавила Нильссон.

Нильссон снялась с лыжной многодневки «Тур де Ски» после первой же гонки в швейцарском Ленцерхайде. В начале января появилась информация, что шведка восстанавливается после стрессового перелома ребра.

Ранее норвежские СМИ назвали Александра Большунова одним из сильнейших лыжников в истории.

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