Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Нильссон досрочно завершила сезон

Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон объявила, что досрочно завершила текущий сезон из-за травмы.

«У меня грустное сообщение: в этом сезоне я в Кубке мира уже не выступлю», — приводит слова Нильссон SVT.

Она отметила, что процесс восстановления идёт хорошо, но при этом она чувствует, что пока ей не стоит излишне напрягаться.

«На тренировках я всё ещё работаю без палок и не хочу рисковать следующим сезоном», — добавила Нильссон.

Нильссон снялась с лыжной многодневки «Тур де Ски» после первой же гонки в швейцарском Ленцерхайде. В начале января появилась информация, что шведка восстанавливается после стрессового перелома ребра.

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