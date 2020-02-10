Норвежские СМИ назвали Большунова одним из сильнейших лыжников в истории

Норвежский портал Dagbladet оценил выступление российского лыжника Александра Большунова в текущем сезоне.

«23-летний Александр Большунов — это один из сильнейших лыжников, которых знал данный вид спорта. В этом году он выиграл большую часть дистанционных гонок. Масс-старт на 15 км стал его четвёртой победой подряд. Всё это он делает в свободной манере, несмотря на технически требовательные условия, которые ему вообще не подходят. Россиянин сумел разобраться с группой очень выносливых ребят, а в концовке без видимых усилий справился в спринте с Рёте. Возникает вопрос: Большунов — ещё один русский лыжный монстр? После гонок в Фалуне без сопротивления со стороны травмированного Клебо кажется, что Большунов выигрывает Кубок мира. Это позитивный момент. Спорту необходима была смена лидера после норвежского доминирования в Кубке мира», — считает портал.

В текущем сезоне Большунов является лидером общего зачёта Кубка мира.

Ранее сообщалось, каких успехов добились россияне в зимних видах спорта.