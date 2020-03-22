Русская жена экс-футболиста «Спартака» Зе Луиша показала, как муж моет полы во время карантина

Жена бывшего нападающего московского «Спартака» Зе Луиша Алеся показала, как её супруг моет полы в доме во время эпидемии коронавируса.

Жена футболиста опубликовала в сториз своего Instagram видео, как спортсмен моет полы, с подписью: «Почаще бы так».

На данный момент Зе Луиш выступает за португальский «Порту», в который перешёл из «Спартака» летом 2019 года.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В Португалии, где зафиксировано более 1,5 тыс. заражений, введено чрезвычайное положение.

Ранее посол ЧМ-2018 Виктория Лопырёва рассказала, как вышла на улицу в ОАЭ во время карантина из-за коронавируса.