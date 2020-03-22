Посол ЧМ-2018 Лопырёва вышла на улицу в ОАЭ во время карантина
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- РИА Новости
«С сегодняшнего дня в ОАЭ закрыли пляжи. Решили выйти пройтись, но подъехал человек из CID (Департамент криминальных расследований полиции Дубая. — RT) и попросил вернуться домой», — написала Лопырёва в Twitter.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В ОАЭ зафиксировано 118 случаев заражения коронавирусом.
Ранее владелец клуба «Брешиа» заявил, что ему плевать на футбол во время распространения коронавируса.