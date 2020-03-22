Посол ЧМ-2018 Лопырёва вышла на улицу в ОАЭ во время карантина

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырёва рассказала, как вышла на улицу в ОАЭ во время карантина из-за коронавируса.

«С сегодняшнего дня в ОАЭ закрыли пляжи. Решили выйти пройтись, но подъехал человек из CID (Департамент криминальных расследований полиции Дубая. — RT) и попросил вернуться домой», — написала Лопырёва в Twitter.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В ОАЭ зафиксировано 118 случаев заражения коронавирусом.

Ранее владелец клуба «Брешиа» заявил, что ему плевать на футбол во время распространения коронавируса.