Владелец клуба «Брешиа» о коронавирусе: на пороге чума, сейчас плевать на футбол

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Владелец итальянского футбольного клуба «Брешиа» Массимо Челлино считает, что сезон невозможно доиграть из-за распространения коронавируса.
Владелец клуба «Брешиа» о коронавирусе: на пороге чума, сейчас плевать на футбол
  • © Gianluca Checchi / Lapresse
  • globallookpress.com

«Не будьте глупцами. Как мы можем возобновить сезон? Я думаю только о следующем сезоне. Кубок Италии, cкудетто... Если президент «Лацио» Клаудио Лотито хочет эти титулы, то пускай получит. Как мы можем сейчас сидеть и говорить о чемпионском титуле, когда у нас на пороге чума? Сейчас мне плевать на футбол», — приводит слова Челлино Corriere dello Sport.

Он также готов признать, что его команда идёт на заслуженном последнем месте, но он думает в первую очередь о тех людях, которые стали жертвами коронавируса.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент в Италии зафиксировано свыше 50 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались более 4,8 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» протестировал всех игроков и персонал на коронавирус, и новых случаев не было выявлено.

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