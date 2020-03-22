СМИ: «Ювентус» протестировал всех игроков и персонал на коронавирус, новых случаев не выявлено
- Reuters
Как сообщает Sky Sport Italia, тестирование прошёл 121 человек и ни одного нового случая заражения не было выявлено.
До этого заболевание подтвердилось у нападающего Пауло Дибалы, хавбека Блеза Матюиди и защитника Даниэле Ругани.
Отмечается, что, несмотря на отрицательные результаты тестов, весь клуб продолжит оставаться на карантине.
Ранее сообщалось, что у Паоло Мальдини, а также у его сына Даниэля обнаружен коронавирус.