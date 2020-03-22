СМИ: «Ювентус» протестировал всех игроков и персонал на коронавирус, новых случаев не выявлено

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Итальянский футбольный клуб «Ювентус» протестировал всех игроков и персонал на коронавирус.
СМИ: «Ювентус» протестировал всех игроков и персонал на коронавирус, новых случаев не выявлено
  • Reuters

Как сообщает Sky Sport Italia, тестирование прошёл 121 человек и ни одного нового случая заражения не было выявлено.

До этого заболевание подтвердилось у нападающего Пауло Дибалы, хавбека Блеза Матюиди и защитника Даниэле Ругани.

Отмечается, что, несмотря на отрицательные результаты тестов, весь клуб продолжит оставаться на карантине.

Ранее сообщалось, что у Паоло Мальдини, а также у его сына Даниэля обнаружен коронавирус.

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