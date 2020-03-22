ЦСКА из-за коронавируса досрочно прервал аренду Нисимуры в португальском клубе

Московский футбольный клуб ЦСКА досрочно прервал аренду японского нападающего команды Такумы Нисимуры в португальском «Портимоненси» из-за просьбы самого игрока в связи с коронавирусом.

Как сообщает официальный сайт «Портимоненси», форвард сильно обеспокоен здоровьем своих родных во время эпидемии и попросил прервать аренду.

За португальский клуб он провёл четыре матча и не отметился результативными действиями.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В Португалии, где зафиксировано более 1,5 тыс. случаев заражения, введено чрезвычайное положение.

17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.

Ранее ЦСКА выложил фото с тренером Виктором Гончаренко с призывом отказаться от рукопожатий.