ЦСКА из-за коронавируса досрочно прервал аренду Нисимуры в португальском клубе

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Московский футбольный клуб ЦСКА досрочно прервал аренду японского нападающего команды Такумы Нисимуры в португальском «Портимоненси» из-за просьбы самого игрока в связи с коронавирусом.
ЦСКА из-за коронавируса досрочно прервал аренду Нисимуры в португальском клубе
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт «Портимоненси», форвард сильно обеспокоен здоровьем своих родных во время эпидемии и попросил прервать аренду.

За португальский клуб он провёл четыре матча и не отметился результативными действиями.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В Португалии, где зафиксировано более 1,5 тыс. случаев заражения, введено чрезвычайное положение.

17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.

Ранее ЦСКА выложил фото с тренером Виктором Гончаренко с призывом отказаться от рукопожатий.

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