Тарасова назвала Трусову лучшим новичком сезона в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, почему отдала предпочтение Александре Трусовой в номинации «Лучший новичок сезона».

«В этой номинации я выбирала бы между Александрой Трусовой, Алёной Косторной и Камилой Валиевой, но, наверное, назвала бы Сашу. То, что сделала в этом сезоне Саша, удачно исполнив четыре четверных прыжка в одной программе на международных соревнованиях, вряд ли кто из девушек когда-либо сумеет повторить в ближайшие годы. Это вообще очень сложно — делать то, чего не делает больше ни один человек», — заявила Тарасова в интервью RT.

Ранее она рассказала, что её особо впечатляет в выступлениях японского спортсмена Юдзуру Ханю.