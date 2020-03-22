Тарасова назвала Трусову лучшим новичком сезона в фигурном катании

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, почему отдала предпочтение Александре Трусовой в номинации «Лучший новичок сезона».
Тарасова назвала Трусову лучшим новичком сезона в фигурном катании
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«В этой номинации я выбирала бы между Александрой Трусовой, Алёной Косторной и Камилой Валиевой, но, наверное, назвала бы Сашу. То, что сделала в этом сезоне Саша, удачно исполнив четыре четверных прыжка в одной программе на международных соревнованиях, вряд ли кто из девушек когда-либо сумеет повторить в ближайшие годы. Это вообще очень сложно — делать то, чего не делает больше ни один человек», — заявила Тарасова в интервью RT.

Ранее она рассказала, что её особо впечатляет в выступлениях японского спортсмена Юдзуру Ханю.

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