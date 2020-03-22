Тарасова о выступлении Ханю: слияние с музыкой человеческой души

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что её особо впечатляет в выступлениях японского спортсмена Юдзуру Ханю.
Тарасова о выступлении Ханю: слияние с музыкой человеческой души
  • © Lee Jae-Won / AFLO
  • globallookpress.com

«Это не просто стопроцентное попадание в музыку и сопереживание ей, не только сложнейшие элементы, которые ложатся в каждую ноту, но какое-то совершенно потрясающее слияние с музыкой человеческой души. Такое я видела всего два раза в жизни и не на льду, а в балете: когда Майя Плисецкая танцевала «Умирающего лебедя», а Мстислав Ростропович ей аккомпанировал, и в балетной студии в Нью-Йорке, где танцевала Диана Вишнёва, а дирижировал Валерий Гергиев. Катание Юдзуру Ханю — это явление того же порядка», — сказала Тарасова в интервью RT.

Ранее она ответила, кого считает лучшим фигуристом прошедшего сезона в мире.

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