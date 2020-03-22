Тарасова назвала лучшего фигуриста сезона

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала имя лучшего спортсмена сезона в мужском одиночном катании.
Тарасова назвала лучшего фигуриста сезона
  • РИА Новости

«Думаю, что это Юдзуру Ханю. При всей своей любви к Чену, а я обожаю Натана, я назову японца. Он не просто фигурист, он — явление. В истории фигурного катания были выдающиеся катальщики, но Ханю другой. Он небожитель. Одна только его короткая программа («Баллада №1» Шопена) — это программа, в конце которой надо не вставать, а опускаться на колени и благодарить Бога за то, что нам повезло это увидеть», — сказала Тарасова в интервью RT.

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