Новую дату боя Чудинова и Чилембы объявят после улучшения ситуации с коронавирусом

Короткая ссылка
Новая дата поединка между российским боксёром Фёдором Чудиновым и представителем Малави Айзеком Чилембой будет объявлена после улучшения ситуации с коронавирусом.
Новую дату боя Чудинова и Чилембы объявят после улучшения ситуации с коронавирусом
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду отечественного спортсмена. 

Изначально бой должен был состояться 21 марта во Владикавказе.

На счету Чудинова 22 победы и два поражения на профессиональном ринге. У Чилембы 26 побед, семь поражений и две ничьих.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 

Ранее сообщалось, что дебют Мурата Гассиева в супертяжёлом весе отложен из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить