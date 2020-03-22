Новую дату боя Чудинова и Чилембы объявят после улучшения ситуации с коронавирусом

Новая дата поединка между российским боксёром Фёдором Чудиновым и представителем Малави Айзеком Чилембой будет объявлена после улучшения ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду отечественного спортсмена.

Изначально бой должен был состояться 21 марта во Владикавказе.

На счету Чудинова 22 победы и два поражения на профессиональном ринге. У Чилембы 26 побед, семь поражений и две ничьих.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее сообщалось, что дебют Мурата Гассиева в супертяжёлом весе отложен из-за коронавируса.