Дебют Гассиева в супертяжёлом весе отложен из-за коронавируса

Дебют бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версиям IBF и WBA Мурата Гассиева в супертяжёлой весовой категории откладывается из-за пандемии коронавируса.

По словам представителя команды Гассиева, которые передаёт ТАСС, дебютный бой россиянина в новой для него весовой категории был запланирован на конец апреля, однако из-за ситуации с пандемией коронавируса окончательно поединок не был утверждён.

Гассиев не выходил на ринг с июля 2018 года, после того как проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксёрской суперсерии. После этого россиянин объявил о переходе в супертяжёлый вес, однако его дебют уже несколько раз переносился.

Ранее сообщалось, что поединок боксёров Кудряшова и Файфера отменён из-за пандемии коронавируса.