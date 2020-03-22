Эмери не исключил, что может продолжить тренерскую карьеру в Италии

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Испанский футбольный тренер Унаи Эмери не исключил, что может продолжить карьеру в одной их итальянских команд.
Эмери не исключил, что может продолжить тренерскую карьеру в Италии
  • © Uwe Anspach/dpa
  • globallookpress.com

«Я тренировал 16 лет подряд, поэтому решил взять небольшую паузу, чтобы подготовиться к проекту, который меня больше всего вдохновит. Я ничего не исключаю. Это может быть Англия, Франция, Испания, где я уже работал, или Италия, где я ещё не работал», — приводит слова Эмери Football Italia.

Он отметил, что в прошлом контактировал с командами из Италии относительно возможного сотрудничества.

«Но по тем или иным причинам не удалось поработать в Серии А. Будет неуважительно, если назову эти клубы. А так я открыт ко всему», — добавил специалист.

Предыдущим местом работы 48-летнего испанского тренера был лондонский «Арсенал», из которого он был уволен по ходу нынешнего сезона. В разное время Эмери также работал в испанских «Альмерии», «Валенсии» и «Севилье», с которой трижды выиграл Лигу Европы, а также в московском «Спартаке» и французском «Пари Сен-Жермен».

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