Тарпищев: у многих теннисистов уже начинаются проблемы с тренировочным процессом из-за карантина

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение о негативном влиянии карантина на тренировочный процесс.

«Сейчас ни у кого нет понимания, как будет складываться ситуация в мире, остаётся только следить за тем, как развиваются события. Проблем уже немало, но турниры перенесены, их хотят доиграть. Но неясно когда — календарный год же нельзя растянуть. Плюс из-за закрытия спортивных объектов у многих теннисистов уже начинаются проблемы с тренировочным процессом. Ситуация очень сложная», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) отменили все турниры до 7 июня.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова рассказала, как узнала об отмене турниров WTA.