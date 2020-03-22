Тарпищев: у многих теннисистов уже начинаются проблемы с тренировочным процессом из-за карантина
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- РИА Новости
«Сейчас ни у кого нет понимания, как будет складываться ситуация в мире, остаётся только следить за тем, как развиваются события. Проблем уже немало, но турниры перенесены, их хотят доиграть. Но неясно когда — календарный год же нельзя растянуть. Плюс из-за закрытия спортивных объектов у многих теннисистов уже начинаются проблемы с тренировочным процессом. Ситуация очень сложная», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) отменили все турниры до 7 июня.
Ранее сообщалось, что Павлюченкова рассказала, как узнала об отмене турниров WTA.