Павлюченкова рассказала, как узнала об отмене турниров WTA

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова призналась, что была шокирована решением Женской теннисной ассоциации (WTA) отменить турниры из-за коронавируса.
Павлюченкова рассказала, как узнала об отмене турниров WTA
  • © DAVID GRAY
  • AFP

«Я узнавала об изменениях одной из первых, поскольку состою в совете WTA, где представляю игроков. У нас было много встреч на Indian Wells по этому поводу. Пока не могу ничего официально заявить. Если честно, это всё очень сложно, разрывается мозг. Это экстремальная и непонятная ситуация для всех. Я была в шоке, когда узнала про отмену турнира в Индиан-Уэллсе. Была на тренировке, ко мне пришла коллега из WTA, забрала на встречу. Села за стол, где был директор турнира Томми Хаас, и первой узнала, что турнир отменён. Был шок. Ещё более непросто было потому, что эту информацию какое-то время было нельзя разглашать», — цитирует Павлюченкову «Чемпионат».

Ранее ATP и WTA отменили все турниры до 7 июня.

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