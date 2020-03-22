Феллайни подтвердил, что заразился коронавирусом

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Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни, выступающий за китайский «Шаньдун Лунэн», получил положительный результат теста на коронавирус.
Феллайни подтвердил, что заразился коронавирусом
  • © Andrew Yates/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Дорогие друзья, я прошёл тест на коронавирус, результат положительный. Благодарю фанатов, медицинских работников и клуб за их заботу и внимание. Я пройду курс лечения и надеюсь вернуться на поле как можно скорее. Пожалуйста, берегите себя», — написал Феллайни в своём Twitter.

Таким образом, бельгийский хавбек стал первым игроком чемпионата Китая, заразившимся коронавирусом. 32-летний Феллайни перешёл в «Шаньдун Лунэн» из «Манчестер Юнайтед» зимой 2019 года.

Ранее сообщалось, что футбольный сезон в Китае может начаться через месяц.

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