Феллайни подтвердил, что заразился коронавирусом

Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни, выступающий за китайский «Шаньдун Лунэн», получил положительный результат теста на коронавирус.

«Дорогие друзья, я прошёл тест на коронавирус, результат положительный. Благодарю фанатов, медицинских работников и клуб за их заботу и внимание. Я пройду курс лечения и надеюсь вернуться на поле как можно скорее. Пожалуйста, берегите себя», — написал Феллайни в своём Twitter.

Таким образом, бельгийский хавбек стал первым игроком чемпионата Китая, заразившимся коронавирусом. 32-летний Феллайни перешёл в «Шаньдун Лунэн» из «Манчестер Юнайтед» зимой 2019 года.

Ранее сообщалось, что футбольный сезон в Китае может начаться через месяц.