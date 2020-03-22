Кремлёв считает, что летние ОИ необходимо перенести на 2021 год

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение о необходимости переноса летних Олимпийских игр в Токио 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Кремлёв считает, что летние ОИ необходимо перенести на 2021 год
  • © Urs Lindt / Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Понимаю, что это будут огромные финансовые потери и с принимающей стороны, и со стороны организаторов, но думаю, что Олимпийские игры надо перенести на год и провести их в 2021 году. Это моё мнение», — приводит слова Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.

Он отметил, что если говорить о боксе в контексте предстоящих Игр, то отбор в лучшем случае пройдёт в мае, что, по его мнению, является неправильным.

«У спортсменов сбит режим. Ведь атлеты ведут целенаправленную подготовку к Олимпийским играм и стараются выйти к этим соревнованиям на пике формы, а сейчас эта подготовка разбита», — добавил глава федерации.

Европейский олимпийский отборочный турнир по боксу, стартовавший в Лондоне в середине марта, был остановлен после первого соревновательного дня и перенесён из-за ситуации с распространением коронавируса.

Ряд национальных и международных спортивных федераций публично выступил за перенос Олимпиады в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что оргкомитет разрабатывает альтернативный сценарий проведения ОИ-2020.

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