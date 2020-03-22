СМИ: «Барселона» готова продать Гризманна за €100 млн

Короткая ссылка
Испанский футбольный клуб «Барселона» готов продать французского нападающего Антуана Гризманна.
СМИ: «Барселона» готова продать Гризманна за €100 млн
  • Reuters

Как сообщает Sport.es, клуб намерен серьёзно усилиться перед следующим сезоном, и для того чтобы потратить как можно меньше из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, готов продать Гризманна за €100 млн, а также хавбека Филиппе Коутиньо, ныне выступающего на мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.

29-летний Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года за €120 млн. В его активе 14 забитых мячей и четыре голевые передачи в 37 матчах за каталонскую команду.

Ранее сообщалось, что Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить