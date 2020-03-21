СМИ: Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться

Бразильский нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар сообщил руководству испанской «Барселоны» о своём желании вернуться в команду.

Как сообщает Sport.es, бразилец намерен сделать всё возможное, чтобы оказать давление на владельцев ПСЖ для своего возвращения в каталонскую команду.

Отмечается, что он даже готов привлечь своих юристов, чтобы расторгнуть контракт с ПСЖ в одностороннем порядке без уважительной причины, что может ему обойтись в €180 млн, которые нужно будет выплатить французскому клубу в качестве компенсации.

В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн. За каталонский клуб бразилец провёл 186 встреч и записал на свой счёт 105 голов.

Ранее сообщалось, что Месси уйдёт из «Барселоны» по окончании сезона, если клуб не приобретёт Неймара.