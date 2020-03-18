СМИ: Месси останется в «Барселоне» только в случае возвращения Неймара

Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси уйдёт по окончании сезона, если клуб не приобретёт форварда французского ПСЖ Неймара.

Как сообщает El Confidental, Месси выдвинул такое условие руководству клуба, так как он несчастлив в команде и недоволен, что «Барселона» отправила в отставку главного тренера команды Эрнесто Вальверде, с которым у него сложились хорошие отношения.

Отмечается, что Месси, соглашение которого с каталонцами рассчитано до лета 2021 года, хочет воспользоваться пунктом в контракте, который позволит ему покинуть клуб уже этим летом.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложит Месси новый контракт с зарплатой €50 млн в год.