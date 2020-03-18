СМИ: Месси останется в «Барселоне» только в случае возвращения Неймара
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Как сообщает El Confidental, Месси выдвинул такое условие руководству клуба, так как он несчастлив в команде и недоволен, что «Барселона» отправила в отставку главного тренера команды Эрнесто Вальверде, с которым у него сложились хорошие отношения.
Отмечается, что Месси, соглашение которого с каталонцами рассчитано до лета 2021 года, хочет воспользоваться пунктом в контракте, который позволит ему покинуть клуб уже этим летом.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложит Месси новый контракт с зарплатой €50 млн в год.