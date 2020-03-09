Источник: «Барселона» предложит Месси новый контракт с зарплатой €50 млн в год

«Барселона» намерена предложить новый контракт лидеру и капитану команды Лионелю Месси.

Об этом сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в Twitter. Срок нового контракта будет рассчитан до июля 2023 года, а зарплата игрока составит €50 млн.

Аргентинец выступает за «Барселону» с 2004 года. За это время Месси провёл за клуб 718 матчей, забил 627 мячей и отдал 261 результативную передачу. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Месси впервые в карьере получил жёлтые карточки в трёх матчах подряд.