Источник: «Барселона» предложит Месси новый контракт с зарплатой €50 млн в год

Короткая ссылка
«Барселона» намерена предложить новый контракт лидеру и капитану команды Лионелю Месси.
Источник: «Барселона» предложит Месси новый контракт с зарплатой €50 млн в год
  • @FCBarcelona
  • Twitter

Об этом сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в Twitter. Срок нового контракта будет рассчитан до июля 2023 года, а зарплата игрока составит €50 млн.

Аргентинец выступает за «Барселону» с 2004 года. За это время Месси провёл за клуб 718 матчей, забил 627 мячей и отдал 261 результативную передачу. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Месси впервые в карьере получил жёлтые карточки в трёх матчах подряд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить