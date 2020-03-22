Канадские спортсмены считают, что МОК и оргкомитет ОИ иногда не видят в них живых людей

Комиссия спортсменов Канады считает, что представители Международного олимпийского комитета (МОК) и оргкомитета Олимпийских игр в Токио 2020 года не всегда видят в атлетах живых людей.

«Мы верим, что здоровье и безопасность спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх, из-за ситуации с коронавирусом являются приоритетами МОК, МПК и оргкомитета Игр, однако иногда складывается впечатление, что в спортсменах не видят живых людей», — приводит CBC заявление комиссии.

Отмечается, что спортсмены не хотят отмены Игр-2020, но при этом хотят быть уверены, что при принятии решения вопросы здоровья и безопасности будут рассмотрены в первую очередь.

Ряд национальных и международных спортивных федераций публично выступили за перенос Олимпиады в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что оргкомитет разрабатывает альтернативный сценарий проведения ОИ-2020.