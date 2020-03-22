Канадские спортсмены считают, что МОК и оргкомитет ОИ иногда не видят в них живых людей
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«Мы верим, что здоровье и безопасность спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх, из-за ситуации с коронавирусом являются приоритетами МОК, МПК и оргкомитета Игр, однако иногда складывается впечатление, что в спортсменах не видят живых людей», — приводит CBC заявление комиссии.
Отмечается, что спортсмены не хотят отмены Игр-2020, но при этом хотят быть уверены, что при принятии решения вопросы здоровья и безопасности будут рассмотрены в первую очередь.
Ряд национальных и международных спортивных федераций публично выступили за перенос Олимпиады в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Ранее сообщалось, что оргкомитет разрабатывает альтернативный сценарий проведения ОИ-2020.