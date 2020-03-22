Колосков назвал ОИ-2020 последним, что осталось светлого в этом году

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение об отмене по всему миру спортивных соревнований из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Отмена чемпионата мира по хоккею ожидаема, всё-таки в Швейцарии уже тоже много случаев заражения, здесь всё логично. Теперь ждём, что будет с Олимпиадой. Насколько я понимаю, достаточно людей хотят её провести — и мэр Токио, и оргкомитет, и Бах. Но выглядит это маловыполнимым. Я не специалист, но очень хочется, чтобы хотя бы что-то светлое в этом году состоялось, а Олимпиада — последнее, что из этого светлого у нас осталось», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

Он также высказал мнение, что вопрос потери денег не стоит на первом месте при принятии решений об отмене или переносе соревнований.

«Насколько я понимаю, большинство контрактов долгосрочные и перейдут на следующий год в случае переноса. Скорее, есть вопрос логистики, продажи билетов. Конечно, здесь потери будут большие», — добавил почётный президент РФС.

21 марта IIHF объявила об отмене чемпионата мира 2020 года, который должен был пройти в Швейцарии.

Ряд национальных и международных спортивных федераций публично выступили за перенос Олимпиады в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что оргкомитет разрабатывает альтернативный сценарий проведения ОИ-2020.