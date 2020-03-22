Экс-тренер сборной России по хоккею рассказал о ситуации с коронавирусом в Швейцарии
- Reuters
«В Швейцарии люди достаточно цивилизованно относятся к ситуации с коронавирусом. Они стараются не выходить из дома», — приводит слова Быкова «Матч ТВ».
Он отметил, что сам с семьёй не выходит на улицу в течение недели, а также заявил, что в Швейцарии запрещено собираться компаниями более пяти человек.
21 марта IIHF объявила об отмене чемпионата мира — 2020, который должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент число заражённых превысило 270 тыс., свыше 11 тыс. человек скончались.
Ранее Быков оценил решение отменить ЧМ по хоккею из-за коронавируса.