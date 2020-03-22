Экс-тренер сборной России по хоккею рассказал о ситуации с коронавирусом в Швейцарии

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал о ситуации с распространением коронавируса в Швейцарии.
Экс-тренер сборной России по хоккею рассказал о ситуации с коронавирусом в Швейцарии
  • Reuters

«В Швейцарии люди достаточно цивилизованно относятся к ситуации с коронавирусом. Они стараются не выходить из дома», — приводит слова Быкова «Матч ТВ».

Он отметил, что сам с семьёй не выходит на улицу в течение недели, а также заявил, что в Швейцарии запрещено собираться компаниями более пяти человек.

21 марта IIHF объявила об отмене чемпионата мира — 2020, который должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент число заражённых превысило 270 тыс., свыше 11 тыс. человек скончались.

Ранее Быков оценил решение отменить ЧМ по хоккею из-за коронавируса.

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