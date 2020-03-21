Футболист «Зенита» Малком не исключил своего возвращения в «Барселону»
- РИА Новости
- © Магомед Чабаев
«Никогда не знаешь, что будет дальше. Возможно, я смогу вернуться в «Барселону», был бы этому рад», — цитирует Малкома La Vanguardia.
Тем не менее он отметил, что сейчас думает только о «Зените». Кроме того, он признался, что принял предложение российского клуба не задумываясь.
«Хочу выиграть с «Зенитом» все титулы», — подытожил Малком.
Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года за €40 млн. В текущем сезоне он провёл шесть матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Ранее Малком допустил возможность выступления за сборную России.