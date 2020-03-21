Малком допустил возможность выступления за сборную России

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Вингер санкт-петербургского «Зенита» Малком заявил, что готов рассмотреть возможность выступления за сборную России в случае, если не получит приглашения играть за национальную команду Бразилии.
Малком допустил возможность выступления за сборную России
  • © РИА Новости

«Если меня не вызовут в сборную Бразилии, но при этом я буду нужен России, то почему нет? Мой приоритет — Бразилия. Это моя родина, я мечтаю когда-нибудь надеть жёлтую футболку. Но если этого не произойдёт, то можно рассмотреть вариант выступления за российскую сборную. Подобные примеры уже есть», — цитирует Малкома Footmercato.

В истории сборной России по футболу было три бразильских легионера — вратарь Гилерме, защитник Марио Фернандес и нападающий Ари.

Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» Малком назвал уровень чемпионатов России и Франции примерно одинаковым.

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