Малком допустил возможность выступления за сборную России
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«Если меня не вызовут в сборную Бразилии, но при этом я буду нужен России, то почему нет? Мой приоритет — Бразилия. Это моя родина, я мечтаю когда-нибудь надеть жёлтую футболку. Но если этого не произойдёт, то можно рассмотреть вариант выступления за российскую сборную. Подобные примеры уже есть», — цитирует Малкома Footmercato.
В истории сборной России по футболу было три бразильских легионера — вратарь Гилерме, защитник Марио Фернандес и нападающий Ари.
Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» Малком назвал уровень чемпионатов России и Франции примерно одинаковым.