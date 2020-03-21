Футболист «Зенита» Малком назвал уровень чемпионатов России и Франции примерно одинаковым

Футболист «Зенита» Малком сравнил уровень Российской премьер-лиги и французской Лиги 1.

«Думаю, уровень чемпионатов России и Франции примерно одинаковый. В Лиге 1 тоже есть клубы, которые не набирают много очков, не выигрывают много матчей. В РПЛ за титул борются четыре-пять команд. В Лиге 1 все знают, что «ПСЖ» — фаворит. Здесь немного сложнее, чем во Франции. Конкуренция выше», — приводит слова бразильца Footmercato.

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