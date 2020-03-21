Плющев считает, что IIHF долго не отменяла ЧМ-2020 из-за переговоров со спонсорами

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) отменить чемпионат мира 2020 года в Швейцарии из-за пандемии коронавируса.
Плющев считает, что IIHF долго не отменяла ЧМ-2020 из-за переговоров со спонсорами
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«Решение IIHF воспринял без удивления. Здесь, наверное, вопрос стоял в переговорах со спонсорами — их не мало, они вкладывают большие деньги. Поэтому, наверное, с ними шли какие-то переговоры и IIHF дала какие-то обязательства на будущее», — приводит слова Плющева ТАСС.

Он отметил, что всем было очевидно, что в связи с ситуацией с пандемией коронавируса чемпионат мира не состоится.

«Болельщики бы особо не поехали, и, думаю, многие хоккеисты, особенно из Северной Америки, отказывались бы ехать, потому что слишком много нагнетается вокруг этого дела. Особенно в Европе», — добавил экс-тренер национальной команды.

21 марта IIHF объявила об отмене чемпионата мира — 2020, который должен был пройти в Швейцарии, из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что ФХР прокомментировала отмену ЧМ по хоккею.

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