Апрельский сбор российских легкоатлетов в Португалии не состоится из-за коронавируса

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко рассказал о ситуации вокруг проведения тренировочных сборов национальной команды в Португалии на фоне ситуации с пандемией коронавируса.

По словам Юрченко, которые передаёт ТАСС, ВФЛА внимательно следит за ситуацией на мартовском сборе национальной команды, который проходит в Португалии.

«До конца месяца ребята пока планируют оставаться там. Ключевое слово «пока». Мы, повторюсь, пристально следим за ситуацией. Но в апреле, конечно, сборов там не будет», — добавил глава ВФЛА.

Он отметил, что если в связи с ухудшением обстановки потребуется срочно вернуть спортсменов в Россию, то в ВФЛА продуманы варианты для их оперативного возвращения.

Ранее сообщалось, что глава ВФЛА намерен обсудить с Коу возможность увеличения квоты для российских легкоатлетов.