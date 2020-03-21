Апрельский сбор российских легкоатлетов в Португалии не состоится из-за коронавируса

Короткая ссылка
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко рассказал о ситуации вокруг проведения тренировочных сборов национальной команды в Португалии на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
Апрельский сбор российских легкоатлетов в Португалии не состоится из-за коронавируса
  • AFP

По словам Юрченко, которые передаёт ТАСС, ВФЛА внимательно следит за ситуацией на мартовском сборе национальной команды, который проходит в Португалии.

«До конца месяца ребята пока планируют оставаться там. Ключевое слово «пока». Мы, повторюсь, пристально следим за ситуацией. Но в апреле, конечно, сборов там не будет», — добавил глава ВФЛА.

Он отметил, что если в связи с ухудшением обстановки потребуется срочно вернуть спортсменов в Россию, то в ВФЛА продуманы варианты для их оперативного возвращения.

Ранее сообщалось, что глава ВФЛА намерен обсудить с Коу возможность увеличения квоты для российских легкоатлетов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить