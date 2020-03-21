Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе отстранение вице-президента Федерации хоккея Канады Скотта Сэлмонда за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), отстранившей функционера в 2017 году за препятствование работе допинг-офицеров, CAS отклонил апелляцию Сэлмонда и удовлетворил запрос Всемирного антидопингового агентства (WADA) об увеличении срока до двух лет. Таким образом, срок отстранения Сэлмонда истекает 31 мая 2020 года.

В 2017 году на этапе Еврохоккейтура в Москве Сэлмонд помешал взять образец мочи у одного из игроков сборной Канады.

Ранее сообщалось, что Фазель допустил отмену ЧМ-2020 по хоккею.