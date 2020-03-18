Фазель допустил отмену ЧМ-2020 по хоккею

Короткая ссылка
Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал ситуацию вокруг чемпионата мира-2020.
Фазель допустил отмену ЧМ-2020 по хоккею
  • globallookpress.com

«В данный момент мы оцениваем сложившуюся ситуацию вместе со страховыми компаниями и властями Швейцарии. Мы ведь понимаем, что нужно выполнять контрактные обязательства. Очень скоро примем решение. Могу сказать, что мы не будем переносить чемпионат мира, как это сделали в УЕФА с Евро-2020. Переносить чемпионат точно не будем из Швейцарии. Проблема коронавируса есть везде, смысла переносить турнир нет. У меня практически не осталось сомнений в том, что мы не сможем провести чемпионат в Швейцарии. Это очень грустно. К сожалению, будем говорить с властями Швейцарии об отмене чемпионата мира», — приводит слова Фазеля РИА Новости.

Чемпионат мира-2020 запланирован к проведению с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне.

Ранее вице-президент IIHF заявил, что ЧМ по хоккею не состоится в запланированные сроки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить