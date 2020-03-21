Прядкин допустил возможность расширения трансферного окна из-за коронавируса

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, что летнее трансферное окно может быть расширено из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Прядкин допустил возможность расширения трансферного окна из-за коронавируса
  • РИА Новости

«У ряда футболистов контракты заканчиваются в конце мая. Есть и исключения — у некоторых соглашение истекает 6—10 июня. Также есть игроки в аренде, а аренды тоже заканчиваются в конце последнего месяца весны. Такая ситуация не только у нас, но и в других европейских лигах. У нас будет создана рабочая группа, где мы изучим все аспекты, связанные с юридической составляющей контракта каждого игрока. Возможно, будет расширение трансферного окна», — приводит слова Прядкина «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

Он отметил, что РПЛ попросила клубы направить в лигу все свои предложения на эту тему.

«Сформулируем этот пакет предложений и направим его в РФС», — добавил глава РПЛ.

17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Прядкин высказал мнение, что сезон не будет возобновлён раньше 24 апреля.

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