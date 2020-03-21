Радионова раскритиковала UTSA за решение возвращать половину взноса участникам юниорских турниров

Российская теннисистка Анастасия Радионова выразила возмущение решением Ассоциации тенниса Соединённых Штатов (USTA) возмещать лишь половину вступительного взноса, который спортсмены заплатили за участие в юниорских турнирах.

«Когда весь мир пытается помочь друг другу, USTA возвращает лишь 50% взноса за участие в юниорских соревнованиях, которые не состоятся из-за вируса. Должно быть стыдно! #поддерживайтеюниоров», — написала Радионова в Twitter.

WTA и ATP отменили теннисные турниры до начала июня из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее Павлюченкова рассказала, как узнала об отмене турниров WTA.