Радионова раскритиковала UTSA за решение возвращать половину взноса участникам юниорских турниров
- © Ou Dongqu/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Когда весь мир пытается помочь друг другу, USTA возвращает лишь 50% взноса за участие в юниорских соревнованиях, которые не состоятся из-за вируса. Должно быть стыдно! #поддерживайтеюниоров», — написала Радионова в Twitter.
WTA и ATP отменили теннисные турниры до начала июня из-за мировой пандемии коронавируса.
Ранее Павлюченкова рассказала, как узнала об отмене турниров WTA.