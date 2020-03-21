Радионова раскритиковала UTSA за решение возвращать половину взноса участникам юниорских турниров

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Российская теннисистка Анастасия Радионова выразила возмущение решением Ассоциации тенниса Соединённых Штатов (USTA) возмещать лишь половину вступительного взноса, который спортсмены заплатили за участие в юниорских турнирах.
Радионова раскритиковала UTSA за решение возвращать половину взноса участникам юниорских турниров
  • © Ou Dongqu/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Когда весь мир пытается помочь друг другу, USTA возвращает лишь 50% взноса за участие в юниорских соревнованиях, которые не состоятся из-за вируса. Должно быть стыдно! #поддерживайтеюниоров», — написала Радионова в Twitter.

WTA и ATP отменили теннисные турниры до начала июня из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее Павлюченкова рассказала, как узнала об отмене турниров WTA.

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