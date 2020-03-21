Емелин считает, что доигрывать плей-офф КХЛ не имеет смысла

Капитан омского «Авангарда» Алексей Емелин прокомментировал приостановку плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.

«Лично моё мнение — если уже несколько команд снялись с чемпионата, то не имеет смысла доигрывать плей-офф. Если бы все участники, которые остались после первого раунда, согласились бы сыграть какой-то турнир, или придумали какой-то иной формат, или начали бы плей-офф позже, то почему нет? А если уже клубы начали сниматься с турнира, то есть смысл просто остановить его», — цитирует Емелина пресс-служба клуба.

Омский «Авангард» вылетел из плей-офф Кубка Гагарина ещё до приостановки чемпионата, проиграв четвертьфинальную серию Восточной конференции «Салавату Юлаеву» со счётом 2:4.

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