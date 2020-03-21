Емелин считает, что доигрывать плей-офф КХЛ не имеет смысла

Короткая ссылка
Капитан омского «Авангарда» Алексей Емелин прокомментировал приостановку плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
Емелин считает, что доигрывать плей-офф КХЛ не имеет смысла
  • © hawk.ru

«Лично моё мнение — если уже несколько команд снялись с чемпионата, то не имеет смысла доигрывать плей-офф. Если бы все участники, которые остались после первого раунда, согласились бы сыграть какой-то турнир, или придумали какой-то иной формат, или начали бы плей-офф позже, то почему нет? А если уже клубы начали сниматься с турнира, то есть смысл просто остановить его», — цитирует Емелина пресс-служба клуба.

Омский «Авангард» вылетел из плей-офф Кубка Гагарина ещё до приостановки чемпионата, проиграв четвертьфинальную серию Восточной конференции «Салавату Юлаеву» со счётом 2:4.

Ранее хоккеист Доус рассказал о трудностях возвращения из России в Канаду из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить