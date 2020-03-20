Хоккеист Доус рассказал о трудностях возвращения из России в Канаду из-за коронавируса

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Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Найджел Доус рассказал о трудностях возвращения из России в Канаду после вылета своей команды в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккеист Доус рассказал о трудностях возвращения из России в Канаду из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Неделю назад мы просто переживали, не зная, что происходит. Каждый день закрывалось всё больше границ, добраться домой из России стало намного труднее. Как только мы стали готовы, сели на первый же самолёт», — цитирует Доуса Winnipeg Sun.

Он также рассказал, что его сын простудился незадолго до отъезда, из-за чего пришлось дольше находиться в России. Он подчеркнул, что очень счастлив вернуться домой, так как Россия могла в любой момент закрыться на карантин.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 20 марта число заражённых по всему миру превысило 209 тыс., свыше 8,7 тыс. человек скончались. 

Ранее известный российский хоккейный голкипер и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов высказался о ситуации с распространением коронавируса в России.

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