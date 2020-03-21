Источник назвал имя преемника Сёмина на посту главного тренера «Локомотива»

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Сербский специалист Марко Николич может возглавить московский «Локомотив» вместо 72-летнего Юрия Сёмина.
Источник назвал имя преемника Сёмина на посту главного тренера «Локомотива»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nemzeti Sport. По информации источника, кандидатура 40-летнего тренера больше всех нравится руководству «Локомотива».

Контракт Юрия Сёмина с железнодорожниками заканчивается летом 2020 года. После того как в ноябре 2019 года Николич покинул венгерский «Фехервар», он находится без клуба.

Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» Джорджевич пожертвовал €20 тыс. на борьбу с коронавирусом в Черногории.

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