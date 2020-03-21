Футболист «Локомотива» Джорджевич пожертвовал 20 тыс. евро на борьбу с коронавирусом в Черногории

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Футбольный союз Черногории (ФСЧ) закупил медицинское оборудование на общую сумму 150 тыс. евро для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает «Спортски журнал». Аппараты будут переданы больницам в Беране, Биело-Поле, Плевле, Никшиче, Которе и Баре. По словам президента ФСЧ Деяна Савичевича, «борьба с COVID-19 требует участия и ответственного отношения всей страны».

Кроме того, пожертвовали личные средства на закупку оборудования игроки сборной Черногории. Так, защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич выделил на борьбу с коронавирусом 40 тыс. евро, а нападающий «Монако» Стеван Йоветич — 50 тыс. евро. Форвард московского «Локомотива» Лука Джорджевич купил для Клинического центра Черногории медицинский аппарат стоимостью 20 тыс. евро.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Вучич пригрозил арестовать звезду «Реала» Йовича из-за несоблюдения карантина.

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