Президент Сербии пригрозил футболисту «Реала» Йовичу арестом за нарушение карантина

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Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал футболиста мадридского «Реала» Луку Йовича за возвращение в страну, несмотря на необходимость двухнедельного карантина в Испании.
Президент Сербии пригрозил футболисту «Реала» Йовичу арестом за нарушение карантина
  • © AFP

«Если выйдет из своей квартиры, то его арестуют. Думаю, что он сожалеет о содеянном, но я дам ему понять, что жизнь наших сограждан важнее, чем его миллионы», — цитирует Вучича Marca.

В свою очередь, футболист заявил, что не знал о строгих правилах карантина.

«Очень жаль, что некоторые люди проигнорировали свою работу и не дали мне правильные инструкции, как  надо действовать во время карантина», — заявил Йович.

Сербский нападающий выступает за мадридский «Реал» с 2019 года. Трансфер Йовича из франкфуртского «Айнтрахта» обошёлся испанскому клубу в €60 млн.

Ранее форвард «Баварии» Левандовски признался, что Рамос и Роналду звали его в «Реал».

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