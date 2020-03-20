Панарин: для меня этот вирус не так страшен

Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как переживает пандемию коронавируса.

«Маску я не ношу. Слышал, что она вроде как не помогает. В целом здесь всё спокойно. Нью-Йорк шумит, несмотря ни на что. Кто-то работает. Это понятно — не все могут позволить себе сидеть на карантине. Это мы имеем такую возможность. А людям надо зарабатывать, кому-то кормить детей. У них мало что в жизни изменилось — просто стали поосторожнее. А у кого есть возможность — уехали за город, сидят пережидают. Для меня этот вирус не так страшен. Говорят же, что молодых он наглухо не бьёт. Потому я спокоен», — заявил Панарин «Спорт-Экспрессу».

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