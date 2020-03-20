Россиянин Шварцман выступит за Ferrari в первой виртуальной гонке «Формулы-1»

Российский гонщик программы развития SMP Racing Роберт Шварцман выступит за Ferrari в виртуальных гонках, которые организовывает «Формула-1».

Об этом сообщает пресс-служба SMP Racing. Россиянин примет участие в виртуальном чемпионате под названием F1 Esports Virtual Grand Prix. Участниками станут действующие пилоты «Формулы-1» и приглашённые гонщики. Первый заезд состоится 22 марта.

«Приглашение принять участие в виртуальной гонке «Формулы-1» я получил от Ferrari. У меня дома есть симулятор, потому я согласился попробовать. Признаюсь, у меня не такой большой опыт в кибергонках, как у других спортсменов. Я люблю реальные гонки, стараюсь ездить на настоящих машинах. На симуляторе же учу трассы, тренируюсь. Потому наверняка мне будет достаточно тяжело. Но попробовать всё равно интересно. Посмотрим, что получится в воскресенье», — заявил Шварцман.

Россиянин является воспитанником Ferrari Driver Academy. В прошлом сезоне Шварцман стал победителем «Формулы-3».

Ранее сообщалось, что гран-при «Формулы-1» в Монако не состоится впервые с 1954 года.