Гран-при «Формулы-1» в Монако не состоится впервые с 1954 года

Автомобильный клуб Монако, являющийся организатором этапа Гран-при «Формулы-1», объявил о полной отмене гонки 2020 года.

Об этом говорится в пресс-релизе клуба.

Гонка «Формулы-1», традиционно проходящая по улицам княжества с 1950 года, не состоится впервые с 1954 года, когда на протяжении четырёх лет (с 1951 по 1954 год) не была включена в календарь соревнований.

Такое решение СМИ связывают с тем, что князь Монако Альбер II заразился коронавирусом.

Этап Гран-при в Монако должен был пройти 21—24 мая.

Ранее сообщалось, что «Формула-1» перенесла три этапа: в Нидерландах, Испании и Монако.