Шунин: паники больше, чем реальной проблемы

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Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился своим мнением о панике, связанной с пандемией коронавируса, а также заявил, что не сталкивался с дефицитом товаров в магазинах.
Шунин: паники больше, чем реальной проблемы
  • РИА Новости

«Уехал за город, самоизолировался на даче. Дом находится в зоне отдыха, кроме нас никого нет. Зато есть тренажёрный зал, где я поддерживаю форму. Тренируюсь один раз в день. Стараюсь пока лишний раз на улицу не выходить, но, думаю, скоро можно будет бегать по лесу. В магазинах с отсутствием продуктов не сталкивался. Я думаю, что паники больше, чем реальной проблемы. Разве что антисептиков и влажных салфеток нет. Их люди раскупили в первую очередь», — сказал Шунин Sport24.

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