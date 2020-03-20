Медведев назвал введение налоговых каникул для спорта своевременной мерой

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что введение налоговых каникул в сфере спорта и культуры поможет его клубу преодолеть тяжёлый период, связанный с пандемией коронавируса.
Медведев назвал введение налоговых каникул для спорта своевременной мерой
  • РИА Новости

«Эти меры своевременны, поскольку позволят при отсутствии доходов из-за паузы в РПЛ получить денежный поток, который можно будет использовать для оплаты текущих расходов. Объём социальных выплат и налогов у каждого футбольного клуба очень большой. Чем выше обороты, тем больше суммы. Этот шаг позволит «Зениту» преодолеть нынешнюю ситуацию. Но это не отмена налогов и социальных выплат, а отсрочка», — заявил Медведев «Спорт-Экспрессу».

Налоговые каникулы в сфере культуры и спорта были объявлены премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что футболистам «Зенита» грозят санкции в случае нарушения карантина. 

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