Спортивный врач объяснил, какие симптомы должны настораживать людей во время пандемии
Бывший врач московского «Спартака», а в настоящий момент генеральный директор армянского «Урарту» по медицинской части Михаил Вартапетов рассказал, какие симптомы могут свидетельствовать о заболевании коронавирусом.
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«Отдышка, повышение температуры, кашель. При первых симптомах нужно обращаться к врачу. Ни в коем случае не стоит бояться изоляции и карантина», — рассказал Вартапетов RT.
Ранее бывший врач «Спартака» дал совет, как не заразиться коронавирусом.
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