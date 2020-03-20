Спортивный врач объяснил, какие симптомы должны настораживать людей во время пандемии

Бывший врач московского «Спартака», а в настоящий момент генеральный директор армянского «Урарту» по медицинской части Михаил Вартапетов рассказал, какие симптомы могут свидетельствовать о заболевании коронавирусом.

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