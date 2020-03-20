Большунов не рассматривал возможность выступления за другую страну

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Российский лыжник Александр Большунов заявил, что не рассматривал возможность выступления за другую страну.
Большунов не рассматривал возможность выступления за другую страну
  • © Johanna Lundberg/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Думал ли выступать за другую страну? Нет», — заявил Большунов в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, что он будет делать, если российские спортсмены лишатся возможности выступать на международных стартах под государственным флагом.

«В этом плане я сторонник того, чтобы решать проблемы по мере их поступления. Скажу вам честно: перед Олимпиадой в Пхёнчхане я вообще не сильно заботился по поводу того, под каким флагом буду выходить на старт. Я даже об Олимпийских играх не думал — гораздо больше меня волновала необходимость выздороветь. Болел я в тот сезон очень сильно», — резюмировал Большунов.

Ранее Большунов признался, что только Йоханнес Клебо способен заставить его совершить на лыжне невозможное.

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