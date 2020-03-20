Большунов: только Клебо способен заставить меня совершить на лыжне невозможное

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Российский лыжник Александр Большунов ответил на вопрос, кто из соперников способен заставить его совершить что-то невозможное на лыжне.
Большунов: только Клебо способен заставить меня совершить на лыжне невозможное
  • © Tomi Hänninen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Йоханнес (Клебо. — RT). Только он. Всё же в спринте он лучший. Это у меня в голове постоянно сидит, когда я тренируюсь. Ради этого я даже готов работать в спарринге», — признался Большунов в интервью RT.

Он также считает, что любая раздельная дисциплина лучше всего описывает его характер.

«Там ты борешься сам с собой. Вышел один — и один бежишь. Победишь себя, значит, победишь и остальных тоже», — добавил Большунов.

Ранее Большунов рассказал, может ли сесть на шпагат.

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