Большунов: только Клебо способен заставить меня совершить на лыжне невозможное
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«Йоханнес (Клебо. — RT). Только он. Всё же в спринте он лучший. Это у меня в голове постоянно сидит, когда я тренируюсь. Ради этого я даже готов работать в спарринге», — признался Большунов в интервью RT.
Он также считает, что любая раздельная дисциплина лучше всего описывает его характер.
«Там ты борешься сам с собой. Вышел один — и один бежишь. Победишь себя, значит, победишь и остальных тоже», — добавил Большунов.
Ранее Большунов рассказал, может ли сесть на шпагат.