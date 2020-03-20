Большунов рассказал, может ли сесть на шпагат

Победитель общего зачёта Кубка мира сезона-2019/20 по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов ответил на вопрос, может ли сесть на шпагат.

«Нет, но стараюсь. Растяжка — это самый лучший способ восстановить мышцы после серьёзных нагрузок. Хотя для меня тянуться сложнее, чем даже самую тяжёлую тренировку провести», — сказал Большунов в интервью RT.

Он также признался, что ему больше всего нравится тренироваться в Малиновке в Архангельской области, так как там очень сложная трасса.

«Подъёмы по 300, по 500 метров. В том же Квебеке таких трасс и близко нет», — заявил Большунов.

Ранее Большунов объяснил, почему тренируется один.