Большунов рассказал, может ли сесть на шпагат

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Победитель общего зачёта Кубка мира сезона-2019/20 по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов ответил на вопрос, может ли сесть на шпагат.
Большунов рассказал, может ли сесть на шпагат
  • © Tomi Hänninen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Нет, но стараюсь. Растяжка — это самый лучший способ восстановить мышцы после серьёзных нагрузок. Хотя для меня тянуться сложнее, чем даже самую тяжёлую тренировку провести», — сказал Большунов в интервью RT.

Он также признался, что ему больше всего нравится тренироваться в Малиновке в Архангельской области, так как там очень сложная трасса.

«Подъёмы по 300, по 500 метров. В том же Квебеке таких трасс и близко нет», — заявил Большунов.

Ранее Большунов объяснил, почему тренируется один.

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