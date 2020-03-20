Большунов: ребята не горят желанием тренироваться со мной в одной связке

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Российский лыжник Александр Большунов ответил на вопрос, с кем бы хотел провести совместную тренировку.
Большунов: ребята не горят желанием тренироваться со мной в одной связке
  • © Tomi Hänninen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Я ведь большей частью тренируюсь в одиночку. И на лыжах, и на роллерах. Наверное, можно было бы потренироваться с Йоханнесом (Клебо. — RT), но максимум — на каком-то из сборов. Мне вообще комфортнее быть на лыжне одному», — сказал Большунов в интервью RT.

По словам лыжника, одному тренироваться сложно, но он уже привык, к тому же это комфортнее, так как в связке кто-то постоянно будет отставать.

«Со мной тяжело работать. Я, например, не могу пойти в кросс-поход просто так, чтобы идти спокойным шагом. Всё равно держу довольно высокий темп. Ребята об этом знают, поэтому и сами не горят желанием тренироваться со мной в одной связке», — добавил Большунов.

Ранее Большунов объяснил, почему в последней гонке сезона норвежцы приняли его за своего.

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