Большунов: в последней гонке сезона норвежцы приняли меня за своего
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«Мешают ли норвежцы? В последней гонке вообще сказал бы, что они приняли меня за своего. В чём выражалось? Например, в том, что не стали работать на Клебо. Могли его дождаться, помочь отыграть у меня достаточное количество очков», — сказал Большунов в интервью RT.
Он также предположил, что этом могло произойти, так как гонка проводилась в Норвегии и даже местные болельщики могли бы не простить своей сборной коллективную работу на одного Клебо.
«Вот, видимо, и наступил тот момент, когда каждый стал работать только на себя. А может быть, сыграли свою роль слова Вегарда Ульванга, который как раз перед той гонкой дал интервью, где прилично раскритиковал норвежскую тактику ведения борьбы», — добавил Большунов
Ранее Большунов вспомнил, когда впервые стал объектом охоты норвежцев на лыжне.