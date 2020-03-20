Большунов: в последней гонке сезона норвежцы приняли меня за своего

Победитель общего зачёта Кубка мира сезона-2019/20 россиянин Александр Большунов рассказал, что в последней гонке сезона представители сборной Норвегии приняли его за своего.

«Мешают ли норвежцы? В последней гонке вообще сказал бы, что они приняли меня за своего. В чём выражалось? Например, в том, что не стали работать на Клебо. Могли его дождаться, помочь отыграть у меня достаточное количество очков», — сказал Большунов в интервью RT.

Он также предположил, что этом могло произойти, так как гонка проводилась в Норвегии и даже местные болельщики могли бы не простить своей сборной коллективную работу на одного Клебо.

«Вот, видимо, и наступил тот момент, когда каждый стал работать только на себя. А может быть, сыграли свою роль слова Вегарда Ульванга, который как раз перед той гонкой дал интервью, где прилично раскритиковал норвежскую тактику ведения борьбы», — добавил Большунов

Ранее Большунов вспомнил, когда впервые стал объектом охоты норвежцев на лыжне.